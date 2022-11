Najlepsze MEMY o mundialu w Katarze. łGospodarze nie kupili meczu otwarcia. Polacy wrócą migiem, Michniewicz ogłasza bojkot

Piotr Żyła i złocisty napój

Obrazki nie zawsze do śmiechu

Żarty nie ominęły również oficjalnej maskotki mistrzostw świata oraz… Dariusza Szpakowskiego, dla którego mundial w Katarze będzie ostatnim. Niektóre z prezentowanych memów nie są do końca śmieszne, bo i otoczka tych MŚ nie zawsze jest do śmiechu...

Mistrzostwa świata pierwszy raz odbędą się na Bliskim Wschodzie. Wezmą w nich udział 32 drużyny narodowe. Potrwają do 18 grudnia 2022 r.