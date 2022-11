Najlepsze memy o teściowej. Te żarty podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A Wy jakie macie teściowe? Redakcja

Najlepsze memy o teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze żarty. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.