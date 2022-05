Najlepsze parki linowe w Beskidach. Tutaj Twoje dziecko nie będzie się nudziło JAK

PARK LINOWY TROLLANDIA GÓRA ŻARTrollandia położona jest w lesie obok dolnej stacji kolejki PKL na Górę Żar. Park linowy stanowi wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach. Bawić się tu mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci od 8. roku życia (sięgnięcie ręka na wysokość 1,70 m- trasy wysokie), od 3 do 13 lat – mini park linowy. Przed wejściem na trasy wysokie każdy uczestnik zostaje ubrany w atestowany sprzęt asekuracyjny oraz zostaje przeszkolony z zasad posługiwania się nim.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Park Linowy Trollandia Góra Żar/FB Zobacz galerię (10 zdjęć)

Jeśli nie macie pomysłu, co robić z dzieciakami w weekend, to warto zaplanować wyprawę do jednego z kilku działających w Beskidach parków linowych. Oferują one nie tylko sporą dawkę ruchu, ale także niezapomnianych emocji. W regionie znajduje się kilka parków z trasami o różnym stopniu trudności, więc każdy rodzić powinien znaleźć coś nie tylko dla swoich pociech, a także siebie. Kliknij w GALERIĘ i zobacz gdzie się wybrać.