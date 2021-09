Najlepsze planszówki na jesienne dni. Świetna zabawa w gronie przyjaciół lub rodziny gwarantowana

Jesienią częściej przebywamy w domu, niż na zewnątrz. Dni stają się coraz krótsze, pogoda często nie dopisuje, a do tego jest zimno. Wiele osób decyduje się więc na pozostanie w domu. Niestety często możemy popaść w monotonię i się nudzić. Zamiast siedzieć wpatrzonym w ekran telefonu czy telewizora, możemy zapewnić sobie inną rozrywkę, która wciągnie bliskie nam osoby, a przy okazji pozwoli odpocząć oczom od ekranów.

Umebluj mieszkanie za darmo! Te meble w Katowicach są do wzięcia

Mowa o planszówkach, które przez ostatnie lata znów zyskały uwagę Polaków. W sklepach znajdziemy mnóstwo gier, które pomogą nam spędzić brzydkie i zimne dni w miły sposób. Oczywiście w planszówki i karcianki możemy grać, kiedy chcemy. Jednak chłodna jesień jest dobrym momentem, by zagłębić się w ten świat i sprawdzić różne gry.

W naszej galerii znajdziecie propozycje kilku gier, które powinny wam się spodobać. Część z nich to już tzw. klasyki, które wielu z was może mieć w domu. W zestawieniu znalazły się także dwie gry imprezowe dla dorosłych. Mają proste zasady, których łatwo się jest nauczyć. Dobra zabawa jest przy nich gwarantowana. A jeśli lubicie rywalizację, to z pewnością wam się spodobają.