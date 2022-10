Najlepsze schroniska górskie w Beskidach – TOP 10. To godne polecenia świetne miejsca na jesienne spacery. Sprawdźcie

Jak wiadomo, pierwotnie istniał projekt przetransportowania gotowej, złożonej bacówki helikopterem z Soblówki na halę. Ostatecznie okazał się on niewykonalny z powodów technicznych. Do bacówki dotrzemy z Soblówki (szlak czarny lub zielony i żółty przez Przysłop), z Ujsół przez Muńcuł (szlak zielony), czy z Mładej Hory lub Przełęczy Przegibek (szlak czerwony).

Schronisko uroczyście otworzyło swoje progi we wrześniu 1975 roku. Bufet czynny jest od 8.00 do 20.00 (gorące posiłki do 19.00). Nieoficjalnie mówi się, że serwują tutaj najpyszniejsze racuchy z borówkami na świecie. W środku zobaczymy dużo starych fotografii, wlepek czy karteczki zostawione przez turystów.

To schronisko, które znajduje się pomiędzy szczytem Magury i przełęczą Siodło, a także niedaleko schroniska na Szyndzielni, na wysokości 1052 m n.p.m. Nazwa schroniska nawiązuje do szczytu Klimczoka, który jest dobrze widoczny z wnętrza budynku.

Schronisko na Hali Miziowej (Beskid Żywiecki)

Schronisko znajduje się niedaleko Pilska w Beskidzie Żywieckim. Jest to najwyżej położone schronisko w polskich Beskidach (1330 m n.p.m.), a Pilsko – 1557 m n.p.m. to drugi co do wysokości szczyt w całych Beskidach, zaraz po Babiej Górze (1725 m n.p.m.).

Zarówno w środku, jak i na zewnątrz panuje wyjątkowy klimat. W pobliżu znajduje się dyżurka GOPR oraz wyciągi narciarskie. Okolica schroniska obfituje w liczne szlaki turystyczne z widokowymi szczytami i halami. Do schroniska i na Pilsko prowadzą szlaki m.in. z Korbielowa czy Jeleśni.