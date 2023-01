Najlepsze seriale Netflixa 2022 roku. Co wybrać spośród bogatej oferty platformy? Polecamy dziesięć seriali, które trzeba nadrobić

Oferta platform VOD może przyprawić o zawrót głowy. Niemal każdego tygodnia ich oferta wzbogaca się o kolejne, nowe pozycje i jedynym ograniczeniem jest czas, którego potrzeba, by to obejrzeć wszystko, co streamingi takie jak Netflix mają do zaoferowania. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić naszym czytelnikom dziesięć seriali, które pojawiły się w 2022 roku, które koniecznie trzeba nadrobić!