Najlepsze teledyski lat 80. Towarzyszyły największym przebojom tamtych czasów. Zobacz listę

Najlepsze teledyski lat 80. Ile z nich pamiętasz?

Artyści muzyczni wiedzą, jak ogromne znaczenie ma dobrze zrealizowany teledysk. Kiedy towarzyszące piosence wideo jest wystarczająco interesujące, samo w sobie staje się kultowe i żyje własnym życiem w popkulturze. Realizacja teledysków nierzadko wiązała się z ogromnymi pieniędzmi - liczył się nie tylko sprawny projekt strony wizualnej, ale przede wszystkim wyrazisty, ambitny pomysł. W latach 80. telewizja muzyczna znaczyła więcej niż obecnie, widzowie w każdym wieku z wypiekami na twarzy śledzili najnowsze produkcje. W ten sposób w świadomości odbiorców tworzyły się niezwykłe wspomnienia.

W podróż do krainy wspomnień sprzed kilkudziesięciu lat zabierze was poniższa kolekcja najlepszych teledysków z lat 80. To prawdziwe hity, które stanowią obowiązkowe punkty na każdej playliście największych przebojów tamtych czasów. Znajdziecie tutaj najbardziej znane nazwiska ówczesnej muzyki pop.