Najlepsze zdjęcia z woj. śląskiego w 2021. Autor: Arkadiusz Gola Grażyna Kuźnik-Majka

W 2021 roku Arek Gola kierował się swoją zasadą, że emocje fotoreportera nikogo nie interesują, to on ma wywoływać emocje, pokazując emocje innych na zdjęciach. W jego fotografiach z 2021 roku, jakie prezentujemy naszym czytelnikom, jest nie tylko przenikliwe oko fotoreportera, ale także jego serce. I dlatego tak łatwo dajemy się wciągnąć w świat, który Arek nam pokazuje. Arkadiusz Gola

Arkadiusz Gola w 2021 roku obchodził 25-lecie pracy w Dzienniku Zachodnim. Ile to będzie dni? W prawie każdym z nich ktoś w redakcji dziękował, że Arek jest i znowu zrobił zdjęcia, które dotykają samej istoty rzeczy. To magia i zarazem konkret, jak on to łączy, nie wiadomo; sam Arek mówi, że gdy fotografuje, po prostu wyłącza emocje. Akurat. Ma doktorat z fotografii, ale on już się urodził z tym doktoratem, pewnie trochę to przeczuwał, gdy w klubie fotograficznym przy kopalni Nowy Wirek w Kochłowicach zrobił swoje pierwsze zdjęcie.