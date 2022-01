Najlepsze zdjęcia z woj. śląskiego w 2021. Autorka: Marzena Bugała-Astaszow Grażyna Kuźnik-Majka

Marzena Bugała-Astaszow jest znana z tego, że wierzy swojemu pierwszemu wejrzeniu, przy obróbce zdjęć już nie zmienia kompozycji, nie poprawia. Dlatego fotografie są świeże i często właśnie takie, jakie najbardziej lubi – nieoczywiste. Zobaczcie, co wybrała ze swojego archiwum w 2001 roku i przeżyjcie to jeszcze raz. Marzena Bugała-Astaszow Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Dla naszej fotoreporterki Marzeny Bugały – Astaszow, drobnej, dziewczęcej, nie ma trudnych tematów społecznych. Od razu budzi zaufanie, ludzie chętnie wpuszczają ją do mieszkań i do swojego świata. Od 15 lat Marzena zasila ,,Dziennik Zachodni” swoimi zdobyczami, za które dostaje nagrody i naszą redakcyjną wdzięczność. Wiadomo, że jak się pójdzie z Marzeną w teren, to nikt nie zatrzaśnie jej drzwi przed nosem. Tak już ma.