Najlepsze życzenia na Dzień Matki 2021. Idealne na Facebooka. Pokaż mamie, że ją kochasz. Złóżcie wyjątkowe życzenia na Dzień Matki

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI 2021. Piękne, tradycyjne wierszyki, idealne na 26 maja, czyli Dzień Matki. Pamiętajcie koniecznie, aby 26 maja złożyć mamom życzenia. Jeśli nie możecie złożyć życzeń osobiście, można je np. wysłać SMS-em. My proponujemy takie życzenia na Dzień Matki. Przygotowaliśmy dla Was życzenia na dla mam poważne, SMS, zabawne wierszyki. Sami wybierzcie, które będą najlepsze dla Waszej mamy na Dzień Matki 26 maja. Złóżcie serdeczne życzenia na Dzień Matki.

Najlepsze życzenia na Dzień Matki zobacz poniżej. Dzień Matki to święto, ktore obchodzimy w Polsce 26 maja. Co ciekawe, w Europie i na świecie jest to święto ruchome i najczęściej obchodzone w drugą niedzielę maja. Ale tak naprawdę, to... kazdy dzień jest dobry, by okazać swojej mamie miłość i wdzięczność. ORYGINALNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI. ZŁÓŻ NAJLEPSZE ŻYCZENIA NA DIZEŃ MATKI

Gdybym mogła pierś otworzyć i pokazać serce swoje,

ujrzałabyś w nim Mamusiu mej miłości czyste zdroje,

bo Cię kocha nad swe życie wdzięczna córka Twoja,

dzięki Tobie jestem silna w ciężkich życia bojach! Abyś zawsze przy nas była Najpiękniejsza i jedyna,

Mądra, dobra, ukochana

Taka bliska - nasza Mama! Z okazji Twego święta, Mamo

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania

składam Ci dzisiaj podziękowania.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI SMS

Wstałam rano raniusieńko,

Ubrałam się bielusieńko,

Usłyszałam głos ptaszyny,

Że dziś Mamy Święto obchodzimy.

Więc Ci życzę Kochana Mamo ma,

Tego co Ci radość da,

A wiec:

Szczęścia wszelkiego,

Zdrowia wspaniałego,

Miłości doznawania,

I tylko w szczęściu trwania.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI SMS W ten piękny i radosny dzień

pragnę złożyć Ci, Mamo,

najserdeczniejsze życzenia:

długich lat w zdrowiu,

szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych pragnień,

samych cudownych chwil w życiu

i zawsze pociechy ze mnie.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Mam dla Ciebie bukiet życzeń

Moja Mamo ukochana

Niech Twa buzia będzie zawsze

Bardzo mocno roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

niech się zawsze twe marzenia

w każdym dniu realizują

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Kochana Mamusiu!

Z okazji Twego Święta,

Przesyłam Ci róży kwiat,

I życzenia:

Żyj „sto lat”,

W zdrowiu, szczęściu i radości,

Niechaj miłość w sercu gości,

Ta matczyna najpiękniejsza,

Dla mnie, dziecka, najważniejsza.

Ślę Ci więc całuski gorące,

I dziękuję za to Słońce,

Którym dla mnie jesteś,

Mamusiu Kochana,

Doceniana i zawsze uwielbiana.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI POWAŻNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI

Z okazji Twego święta, Mamo

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI SMS, ZŁÓŻ ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI. DZIEŃ MATKI

Kochana Mamo,

kocham Cię zimą, latem i wiosną

nie tylko tam gdzie kwiaty rosną

W ten piękny dzień składam Ci życzenia

oraz w dalszym życiu powodzenia. WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

Kochana Mamo!

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat! WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI, ZŁÓŻ ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe,

byś na zawsze pamiętała I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła, Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją, Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia, a nie kwiatki Oraz miłość na Dzień Matki.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.

Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.

Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,

niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.

Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.

Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.

POWAŻNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI

Kochana Mamo!

Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,

że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,

za twą miłość matczyną, nigdy niezachwianą,

mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniem

i szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo! ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI : poważne, zabawne, SMS, WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI [ŻYCZENIA] Kochana mamo, przez serce życzę wszelkich dobroci, których nie zliczę...

Zaś serce Twoje, od kiedy żyję, gorąco dla mnie i mocno bije! Choć przyszło Tobie nieraz szlochać

nie wiem czy twej miłości jestem godny.

Tak cudnie mamo umiesz kochać

za co dziękuje - pierworodny! ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI : poważne, zabawne, sms, WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI [ŻYCZENIA] Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.

Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.

Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie. Najdroższa Mamo! Zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą.

Żyj w szczęściu i zdrowiu sto lat!

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI : poważne, zabawne, sms, WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI [ŻYCZENIA] Dużo zdrowia i miłości, mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez pełni szczęścia, jeśli chcesz.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń

życzy... Początki tego święta sięgają już czasów starożytnych. Wtedy to Grecy i Rzymianie czcili matki-boginie. W czasach chrystianizacji tradycja ta zanikła aż do XVII wieku. Wtedy to odrodziła się w Anglii jako „niedziela u matki”. W Stanach Zjednoczonych o oficjalne uczczenie wszystkich matek walczyły Ann Maria Reeves Jarvis, a następnie jej córka Anna Jarvis. Do Polski tradycja ta przywędrowała w 1914 roku. Kiedy Dzień Matki obchodzony jest w różnych krajach świata? Zobaczcie filmik!

POWAŻNE, ZABAWNE, SMS: ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Kocham Cię mamo za Twe bajki O kocie, który nie palił fajki.

Kocham Cię Mamo, bo serce Twoje bije tak samo, jak serce moje

Kochanej Mamie... W życiu spotykam wielu ludzi, tylko kilku moje serce budzi.

W Tobie Mamo mam przyjaciela, bez Ciebie Mamo me serce umiera. ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI Mamusiu jedyna, z okazji Dnia Matki przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie ulata wśród ciągłej radości,

przy blasku promiennym nadziei i miłości. Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęcza malujesz.

Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Kochana Mamo!

Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Ile kwiatków w maju,

Ile szczęścia w raju,

Tyle radości i słodyczy

Kochający synek życzy. Zadziwiasz mnie każdym gestem,

Cieszysz się, że z Tobą jestem...

Jak mam dziękować ci Mamo,

Że wciąż mnie kochasz tak samo? ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI : poważne, zabawne, sms, WIERSZYKI NA DZIEŃ MATKI, ŻYCZENIA Małgorzata Rozenek: Zawsze chodziłam w szpilkach mojej mamy

Zaskakująca wystawa STOP SMOG w Katowicach