Najlepszy kebab w Katowicach w lutym. Te bary i restauracje polecają klienci RED

Najlepsze kebaby w Katowicach. Kebab, który wywodzi się z Turcji, może być z baraniny, wołowiny, drobiu oraz - wbrew tradycjom - z mięsa wieprzowego. Do tego otrzymujemy warzywa, łagodny lub ostry sos podkreślający smak - a to wszystko otrzymujemy "spakowane" w picie czy bułce. Choć są osoby, które preferują również kebab na talerzu. Te lokale polecają klienci w sieci TOP10.

Kebab to jedno z najpopularniejszych dań typu fast-food w naszym kraju. Co do tego nie ma raczej żadnych wątpliwości. W Katowicach nie brakuje oczywiście lokali, do których warto się udać, aby skosztować właśnie to danie. Które z nich są polecane zwłaszcza przez klientów? Sprawdźcie TOP10 według ocen w przeglądarce Google.