Najmodniejsze paznokcie ślubne w sezonie 2023. Zobacz najpopularniejsze wzory manicure, jakie podbiją serce niejednej panny młodej!

Manicure to jeden z głównych elementów stylizacji

Ładnie prezentujące się paznokcie to jedno z głównych kobiecych zainteresowań, jeśli chodzi o modę. Jest wiele możliwości ich przyozdabiania, między innymi w zakresie koloru, kształtu czy nanoszenia dodatkowych wzorów. Każda kobieta stara się dobrać formę manicure stosownie do sytuacji, rodzaju wydarzenia, a także własnego wyglądu i ogólnej stylizacji. Obok ubioru, fryzury czy makijażu pełni istotną rolę w całościowym efekcie, jaki nieraz wymaga skorzystania z profesjonalnych usług.

Na co dzień wiele kobiet samodzielnie wykonuje manicure, ale okolicznościowo zazwyczaj udają się do kosmetyczki. Najchętniej decydują się wtedy na hybrydy albo żelowe rozwiązania, chociaż nadanie paznokciom wymarzonego kształtu i pozbycie się skórek również są pożądanymi czynnościami. W salonie kosmetycznym mogą też liczyć na profesjonalną opinię co do wyboru manicure. Jednym z wydarzeń, z okazji którego kobiety decydują się na wizytę u kosmetyczki w celu przygotowania pięknego manicure jest ich ślub.