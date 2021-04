Najnowsze wieści o muralu Jana Furtoka w Katowicach. Wiemy gdzie i kiedy powstanie!

Mural dla Jana Furtoka, legendarnego piłkarza GKS Katowice, miał powstać w 2020 roku. Pandemia i komplikacje związane ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji, opóźniły nieco te działania.

Pomysłodawcą akcji jest katowicki radny i przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Krzysztof Pieczyński. W czwartek 29 kwietnia przekazał nam najnowsze wieści dotyczące tej inicjatywy.

"Po kilku miesiącach od akceptacji przez władze miasta (poza złożeniem oficjalnej interpelacji odbyłem rozmowy z Prezydentem Marcinem Krupą, a także Wiceprezydentami Bogumiłem Sobulą i Waldemarem Bojarunem, wszyscy z aprobatą przyjęli tą propozycję) pomysłu dotyczącego stworzenia w przestrzeni miejskiej muralu Jana Furtoka, katowiczanina, najwybitniejszego piłkarza w historii Katowic, który rozsławiał i rozsławia nasze miasto na całym świecie, udało się wreszcie znaleźć godne ku temu miejsce.

W tym celu odbyłem osobiście wiele rozmów z naczelnikami Wydziałów: Budynków i Dróg, Promocji, Komunikacji Społecznej, Edukacji i Sportu czy też dyrektorami: Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieniem i Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, a także będąc w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964” udało się wybrać i zarezerwować na ten cel południową ścianę kamienicy przy ulicy Granicznej 13. Miejsce jest to doskonale widoczne z ruchliwej ulicy Granicznej jadąc w kierunku centrum miasta, a przede wszystkim z pociągów odjeżdżających, oraz przyjeżdżających z/do stacji Katowice.

Mural wykonają autorzy projektu, członkowie „SK 1964”, którzy wykonają to w czynie społecznym, a także w ramach hołdu dla legendy GKS-u Katowice.

W ostatnim czasie odbyłem również spotkania robocze w celu wypowiedzenia przez miasto umowy firmie, która na wspomnianej ścianie ma bilboard, a także z Miejskim Konserwatorem Zabytków celem akceptacji przez niego projektu i przekazania konserwatorskich wytycznych, oraz z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów, gdzie udało mi się uzyskać zapewnienie pokrycia kosztów materiałów.

Prace rozpoczną się z początkiem czerwca, a na termin oficjalnego odsłonięcia muralu mam pewien pomysł (data czerwcowa związana m.in. z Jasiem Furtokiem), ale to na razie zachowam w tajemnicy"