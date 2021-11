Najnowszy przetarg AMW. Wojsko sprzedaje narzędzia, sprzęt narciarski i odzież. Wszystko to w bardzo niskich cenach!

Wojsko sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała dla nowych właścicieli narzędzia, sprzęt narciarski, odzież i nie tylko. Przetarg odbędzie się w środę w najbliższą środę, 24 listopada.

Przetarg AMW Agencja Mienia Wojskowego przedstawiła sprzęt z demobilu, który można nabyć w drodze przetargu, z jednostki we Wrocławiu. Do kupienia są narzędzia, sprzęt narciarski i odzież. Jaki sprzęt pojawił się jeszcze w ofercie? Zobaczycie to w naszej galerii.

Szczegóły przetargów Otwarcie ofert nastąpi w środę 24 listopada o godz. 11:30, w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, przy ul. Zwycięska 39. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia do 23 grudnia. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Szczegóły, wraz z numerem konta, znajdziemy na stronie Agencji Mienia Wojskowego. Osoby, które wpłaciły wadium zostaną dopuszczone do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Ofertę należy złożyć, przesłać lub doręczyć, do kancelarii Oddziału we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32, do 23 listopada do godz. 14:00. Powinna ona zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji.

