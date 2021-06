Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020 ZDJĘCIA Tak wygląda piękniejsza strona piłki nożnej. Także dla nich grają piłkarze TK

Zobacz galerię (19 zdjęć) Meczom na EURO 2020 towarzyszy ogromne zainteresowanie, a kibice wysyłają wsparcie swoim drużynom licząc na zwycięstwo i walkę do samego końca. Wśród kibiców jest Marta Barczok, która zasłynęła jako Miss Euro 2016. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych kibicek.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (19 zdjęć)

Euro 2020 to gorące piłkarskie emocje. Ale piłka nożna to nie tylko pełne stadiony i rywalizacja, to również uczta dla kibiców. Tym razem pokazujemy Wam, jak wygląda piękniejsza strona futbolu. Zobacz w galerii zdjęć gorące zdjęcia fanek. To również dla nich piłkarze dają z siebie wszystko na boisku.