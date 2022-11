Najpiękniejsze mieszkania na wynajem w województwie śląskim. Ile miesięcznie trzeba zapłacić za luksus w wysokim standardzie? Sprawdźcie

Wyobrażacie sobie wynająć mieszkanie za 19 tysięcy złotych miesięcznie? Większość z nas nawet nie śni o takim wynagrodzeniu, nie mówiąc już o kosztach mieszkania! Co ciekawe, do takiej przyjemności musimy doliczyć 57 000 zł kaucji. Brzmi kosmicznie, prawda? Jednak takie oferty również pojawiają się na rynku nieruchomości. Na takie przyjemności mogą pozwolić sobie tylko najbogatsi. Co ekskluzywnego można znaleźć w takich mieszkaniach? Sprawdźcie!

Ekskluzywne wnętrza, tarasy, luksus - najpiękniejsze i zarazem najdroższe mieszkania na wynajem

Decydując się na tak luksusowy wynajem, potencjalny klient będzie poszukiwał luksusu. Czym jest? Co można do niego zaliczyć? Kluczowym aspektem, nie tylko dla biur nieruchomości, a również i potencjalnego nabywcy, za pomocą którego kategoryzują nieruchomości jako luksusowe, jest oczywiście cena. Do innych czynników pozwalających zaliczyć nieruchomość do luksusowych są: