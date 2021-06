Najpiękniejsze parki na Śląsku. Mieszkamy w zielonej krainie drzew, trawy, kwiatów i dających ochłodę jezior

Dom Aniołow Stróżów w Katowicach na dyżurze. Dzieci ulicy i streetworkerzy w akcji

Praca uliczna to codzienność wychowawców Domu Aniołów Stróżów, działającego w katowickim Załężu, chorzowskim Batorym i Sosnowcu-Juliuszu. Tzw. streetworkerzy są na ulicy dzielnic każdego dnia, przez cały rok. Prowadzą zajęcia dla podopiecznych i szukają dzieci, które potrzebują pomocy i wsparcia. One same do Aniołów nie przyjdą. Potrzebują, by ktoś wyciągnął do nich pomocną dłoń. Jak wygląda taki dyżur? Sprawdziliśmy.