Najpiękniejsze parki w województwie śląskim. U nas jest naprawdę zielono! Wiosna tuż, tuż, sprawdźcie gdzie odpoczniecie wśród natury

Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach to jeden z największych parków w centrum miasta. Zajmuje on powierzchnię około 27 ha i jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz turystów. Park Kościuszki został założony w XIX wieku i od tego czasu był kilkakrotnie modernizowany i rozbudowywany. W parku znajduje się wiele atrakcji, takich jak m.in. boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, alejki spacerowe, punkty gastronomiczne oraz liczne miejsca do piknikowania i rekreacji.

