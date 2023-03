Najpiękniejsze pary studniówkowe na balach szkół z Dąbrowy Górniczej. Piękni, młodzi, zakochani. Co to była za zabawa!

To, co łączyło natomiast wszystkie studniówki, to dobra zabawa, szaleństwa na parkiecie przy największych przebojach oraz dużo dobrego humoru. No i oczywiście pamiątkowe zdjęcia, która teraz są świetną pamiątką tych wyjątkowych chwil. Dziś w naszej galerii zobaczycie więc piękne pary studniówkowe, jakie bawiły się w tym roku na balach dąbrowskich szkół średnich.