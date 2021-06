Najpiękniejsze plaże w woj. śląskim. TOP 13 plaż z czystym piaskiem i super widokami. Tu odpoczniesz w słoneczny dzień

Nie tylko plaże nad morzem są ładne. Kto szuka miejsca, aby wypocząć w weekend na piasku nad wodą, nie musi wcale jechać na drugi koniec Polski. Przygotowaliśmy dla Was 12 propozycji plaż w różnych częściach naszego województwa.

Są nie tylko ładne, ale także zagospodarowane. Nad akwenami można zazwyczaj pograć w piłkę plażową, wypożyczyć kajak albo rowerki wodne czy przekąsić coś na miejscu, gdy dopadnie głód. Niejednokrotnie do dyspozycji wypoczywających jest molo, a dla najmłodszych - place zabaw.

Przykładowo na plaży przy ośrodku wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach wypoczywający mają w sezonie do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego, boiska do gry w siatkówkę czy park linowy. Kto lubi grillować ucieszy się zapewne z wyznaczonych na terenie kąpieliska miejsc do grillowania.