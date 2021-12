Najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu podopiecznych Domu Aniołów Stróżów i Taurona. Wyjątkowe nagranie wesprze potrzebujące dzieci

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W tym szczególnym okresie często zwracamy uwagę na losy drugiego człowieka i wspieramy najbardziej potrzebujących. Większość z nas spędzi święta w rodzinnym gronie w towarzystwie wyjątkowej atmosfery. Doskonałą okazją do urozmaicenia grudniowych wieczorów oraz wsparcia potrzebujących jest wpłata cegiełki i pobranie nagrań utworów kolędowych w wykonaniu podopiecznych Domu Aniołów Stróżów oraz pracowników Tauron Polska Energia, którzy spotkali się we wtorek, 7 grudnia, by nagrać koncert kolęd.

Od lat staramy się wspierać Dom Aniołów Stróżów - mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia. To jest kolejna odsłona naszych działań. Mamy nadzieję, że dla dzieci takie nagrania w radiu, w profesjonalnym studiu z aranżerami, z fachowcami to będzie doświadczeniem na całe życie, przygoda, do której niejednokrotnie będą wracały - dodaje.