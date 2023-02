Najpiękniejsze rasy królików w katowickiej hodowli. Tak wygląda tradycyjny śląski „króliczok”. Zobaczcie ZDJĘCIA

Janusz Ruda z Murcek w Katowicach od ponad 30 lat prowadzi hodowlę królików rasowych. Obecnie ma w niej 18 królików różnych rzadkich i cenionych ras.

- Hodowlą królików zajmuję się już od 1990 roku. Zaczęło się to od pierwszej wystawy na Kostuchnie. Zaprosił nas na nią mój teść, który też hodował króliki, ale mieszańce. Poszliśmy tam z żoną, oglądaliśmy zwierzęta i bardzo nam się spodobały. Po wystawie kupiłem pierwszą parkę królików i tak trwa to do dziś – mówi Janusz Ruda, hodowca rasowych królików i prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Katowicach.