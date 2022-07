Najpiękniejsze śląskie WAG's. Żony i dziewczyny piłkarzy ze śląskich klubów. Ciężko oderwać od nich wzrok!

WAG's śląskich klubów piłkarskich

Co właściwie oznacza popularny skrót WAGs? Określenie to pochodzi z języka angielskiego, a oznacza dokładnie wives and girlfriends, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

Powszechnie wiadomo, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kochająca i wspierająca go kobieta. Nie inaczej jest w przypadku piłkarzy śląskich klubów, którzy w swoich partnerkach życiowych znajdują potrzebne wsparcie i inspirację, co przekłada się na działania na murawie. Nasze Śląskie WAG's, choć nie są tak znane jak WAG's najpopularniejszych polskich piłkarzy, każda z nich równie dobrze mogłaby znaleźć się na okładach magazynów modowych. Czym zajmują się partnerki piłkarzy naszych śląskich klubów? Wystarczy zerknąć na ich profile społecznościowe by uchylić rąbka tajemnicy.