Najpopularniejsze imiona w PRL-u. Wrócą jeszcze do łask? Zobaczcie, jak nazywano dzieci w latach 50.,60.,70. i 80. Jesteście na liście?

Najpopularniejsze imiona w PRL-u wrócą jeszcze do łask? Moda bardzo często zatacza koło i lubi się powtarzać. Czy z imionami jest podobnie? Sprawdźcie, jakie imiona najczęściej wybierano dla dzieci w czasach PRL-u. Czy wracają znów do łask? Czy te, które były modne kilka dekad temu, nadal są chętnie nadawane? Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii