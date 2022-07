Najpopularniejsze nazwiska na Śląsku. Nowak czy Kowalski, a ilu mieszka u nas Lewandowskich. Lista 160 nazwisk. Jesteś na niej?

Polskie nazwiska są zjawiskiem późnym, ponieważ powstały dopiero u schyłku średniowiecza. Początkowo objęły szlachtę i stopniowo rozprzestrzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. W dwóch ostatnich grupach społecznych proces ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych terenach i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwiska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa zaborcze wprowadziły pierwsze akty prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania nazwiska dla wszystkich grup społecznych.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce to:

Nowak

Kowalski

Wiśniewski

Wójcik

Kowalczyk

Kamiński

Ile osób w województwie śląskim właśnie tak się nazywa? Przygotowaliśmy specjalny ranking.

