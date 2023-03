Najsłynniejsze sanatoria w Polsce. Tu poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz się, zrelaksujesz i odpoczniesz. Tu warto przyjechać

Czas spędzony w sanatorium ma służyć poprawie stanu zdrowia

Do sanatoriów przyjeżdżają ludzie, będący w każdym okresie życia, bowiem rozmaite schorzenia oraz problemy ze zdrowiem dotykają nie tylko osób starszych, ale także dzieci, młodzież i osoby w średnim wieku. Nieraz zdarza się, że pobyt w uzdrowisku jest konieczny ze względu na rozmaite urazy, doznane na przykład wskutek wypadków. Do placówek tego typu kierowani są również ludzie, którzy potrzebują specjalistycznych zabiegów w ramach procesu regeneracji po odbytych chorobach, nieszczęśliwych czy nagłych zdarzeniach albo doznanych urazach. Bardzo często powodem pobytu w sanatorium staje się potrzeba poprawy ogólnego stanu zdrowia, który uległ pogorszeniu między innymi w wyniku obecności chorób przewlekłych bądź oddziaływania czynników zawodowych – związanych z charakterem pracy lub miejscem jej wykonywania. Motywacją bywa też profilaktyka i chęć wzmocnienia odporności oraz poprawy samopoczucia. Korzystny dla zdrowia klimat sprzyja bowiem prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu, który może czerpać z górskiego lub morskiego powietrza czy dostępu do wód mineralnych. Dzięki licznym ścieżkom przyrodniczym jest też okazja, by aktywnie oraz miło spędzić czas w ramach pobytu w sanatorium.