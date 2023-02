Najśmieszniejsze MEMY o teściowej. Dzień Teściowej już 5 marca, to okazja do złożenia życzeń, ale i żartów. Zobaczcie! Redakcja

Już w niedzielę, 5 marca 2023 roku, będziemy po raz kolejny obchodzić Dzień Teściowej. Wszyscy kochamy nasze drugie mamy, ale okazja do świętowania i składania życzeń to również okazja do żartów. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej i się uśmiechnijcie. To mit, że nie ma żadnego żartu o teściowych, bo wszystkie są prawdziwe.