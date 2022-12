Najśmieszniejsze MEMY po meczu Polska - Argentyna: Internet nie śpi. Jest awans, ale fart! Wojciech Szczęsny znów obronił karnego!

Pierwsze memy powstały jeszcze przed meczem, ponieważ kibicom bardzo dłużył się czas w oczekiwaniu na wieczorne emocje. Liczono na to, że Wojciech Szczęsny powstrzyma Leo Messiego, a Robert Lewandowski poprowadzi Polaków do zwycięstwa lub do… zwycięskiego remisu, oznaczającego awans do 1/8 finału.