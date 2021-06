Najstarsza Polka ma 115 lat! Tekla Juniewicz z Gliwic dziś świętuje urodziny

7 emocji. Bliskość. „Lubię patrzeć na zdjęcia i wspominać. Lubię, jak dzwonisz i opowiadasz, czego nauczyła się Tosia"

Intymne rozmowy i czułe słówka szeptane na ucho. Przelotne pocałunki i głębokie spojrzenia. Gładzenie po włosach... Dotyk i bliskość są nam niezbędne do życia, do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Jesteśmy stworzeni do czułości i do bliskości. A tu nagle moja babcia, Anna Kapusta, od roku nie widziała swojej siostry, choć ta mieszka zaledwie kilka przystanków autobusowych dalej - pisze Katarzyna Kapusta-Gruchlik, dziennikarka Newsroomu „Dziennika Zachodniego".