Najtańsze kawalerki na Śląsku - do 100 000 zł? To możliwe. Zobacz najtańsze kawalerki i spełnij marzenie o swoim mieszkaniu

Kawalerka na Śląsku do 100 000 zł? To możliwe. Zobacz najtańsze kawalerki i spełnij marzenie o swoim mieszkaniu

Często do remontu, a nawet w stanie deweloperskim. Niektóre bardziej przypominają ruinę niż mieszkanie ale ich ceny są bardzo atrakcyjne, bo gdzie można kupić mieszkanie za niecałe 60 tysięcy złotych? Cena to niewątpliwa zaleta zakupu mieszkania do remontu. Co ciekawe może być nawet o ok. 20% niższa od cen rynkowych nieruchomości o podobnej lokalizacji i metrażu. Jest to więc fantastyczna okazja dla osób, które nie posiadają zbyt wielu środków i mocno ogranicza je budżet.

Przy zaangażowaniu w remont takiej nieruchomości, wkładając w to dodatkowe pieniądze i tak można wyjść bardziej korzystnie niż kupując wyremontowane mieszkanie do wprowadzenia. Dodatkowo, jedną z głównych zalet kupna mieszkania do remontu jest możliwość dostosowania go do własnych potrzeb, zarówno funkcjonalnych, jak i aranżacyjnych, by układ wnętrza lepiej pasował do naszych oczekiwań.