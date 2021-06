Najtańsze ogródki działkowe w Śląskiem. Oto najnowsze oferty wraz z cenami. Jest z czego wybierać. Sprawdź

NOWE Miliardy z UE dla Śląska zagrożone przez koncesję. Prezydent Mysłowic: Nie wyobrażam sobie, aby mieszkańcy mieli płacić za decyzję z 2020 r.

Do dzisiaj nie ma żadnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynikałoby, że samorządom nie należą się pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji za to, że wydano koncesje na nowe wydobycie węgla na ich terenie. Nie widzę takiej możliwości. Jesteśmy miastem, które przechodzi transformację. Jeśli decyzja koncesyjna została wydana w grudniu 2020 roku, a prawo nie działa wstecz, to nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy mieli dzisiaj płacić za nią karę - mówi w rozmowie z DziennikiemZachodnim.pl Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.