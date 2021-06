Najtańsze ogródki działkowe w województwie śląskim. Oto najnowsze oferty wraz z cenami. Jest z czego wybierać

Opis:Zachęcam do zakupu działeczki rekreacyjnej w Jastrzębiu Zdroju.Powierzchnia działki to 4,20 arówNa działce znajdują się:*duża altana murowana ,w której jest pokój, toaleta,kuchnia (idealne na dłuższy wypoczynek)Altana zostaje w pełni umeblowana.Poddasze do zagospodarowania według własnej aranżacji.Do altany jest doprowadzona woda i kanalizacja*drzewka owocowe,kwiaty i krzewy ozdobneLokalizacja:Jastrzębie-ZdrójCena:35,5 tys. zł

