Najtańsze samochody na Śląsku! Te auta kupisz za mniej niż 2 tysiące złotych. Powiecie, że gruchoty? Niekoniecznie Zobacz TOP-15 propozycji

Nie oszukujmy się. W czasach, w których odległości przestają mieć znaczenie, gospodarstwo domowe bez samochodu to jak życie bez ręki. Przyzwyczailiśmy się do pewnego luksusu, jakim jest możliwość przemieszczania się w dowolne miejsce o dowolnej porze i nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu. Niestety, bywa tak, że nasze auto w najgorszym momencie zakończy swój żywot, a domowy budżet nie jest w stanie pokryć droższego samochodu. Jednak nie ma się co martwić. Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć propozycje, które nie nadszarpną aż tak naszego domowego budżetu, a będziemy mogli dostać się gdzie trzeba.

Tanie samochody na portalach ogłoszeniowych

Choć tanie samochody lata świetności mają za sobą, wiele z nich jest nadal w dobrym stanie. Na niektórych można znaleźć ślady korozji, ale to niewielki problem przy samochodzie w tak niskiej cenie. Wiele z aut do 2 tysięcy złotych ma zrobiony przegląd i porobione opłaty, co jest dużym atutem, ponieważ mamy pewność (skoro zostały dopuszczone do ruchu), że nie zepsują się przy pierwszym zakręcie. Wiadomo - te samochody na pewno nie będą jak nowe. Znajdziemy na nich pewne mankamenty, ale - jak to mówią - "jeżdżą, skręcają i hamują", a przy niewielkim budżecie właśnie tyle powinno wystarczyć.