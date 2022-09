Najzabawniejsze memy o jesieni, czyli spojrzenie na nadchodzącą porę roku z przymrużeniem oka. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

Najzabawniejsze memy o jesieni. Zobaczcie

Jesień 2022 nadchodzi wielkimi krokami i choć nie ma jeszcze tej kalendarzowej, to jednak w przyrodzie widać jej rozpoznawalne symptomy, jak chociażby spadające liście, znaczne różnice temperatur w ciągu dnia, poranne oraz wieczorne mgły, coraz krótsze dni, a także kaprysy pogody, która naprzemiennie serwuje nam słoneczne chwile i opady deszczu. Nie ma co się jednak smucić, bo nadchodząca pora roku może być naprawdę piękna oraz kolorowa, a Złota Polska Jesień przecież dopiero przed nami.

Dwa oblicza jesieni

Sporo osób nie przepada za jesienią i myśli o niej w sposób bardzo stereotypowy, kojarząc tę porę roku głównie ze słotą, chłodem oraz bardzo ponurą aurą. Są jednak ludzie, którzy jesień lubią najbardziej spośród wszystkich czterech pór roku, bowiem ma ona w sobie coś wyjątkowego. Wrzesień zazwyczaj jest miesiącem przełomowym, kiedy z letnich temperatur przechodzimy w chłodne i mgliste poranki oraz wieczory, a w ciągu dnia pogoda nie zawsze jest stabilna. Z kolei październik bardzo często przynosi Złotą Polską Jesień – pełną kolorów, pięknie mieniących się w promieniach słonecznych, dzięki czemu świat wygląda naprawdę baśniowo. Listopadowa pogoda natomiast bardzo często już nas nie rozpieszcza. Na drzewach pozostają jeszcze resztki liści, a „puste” niemal gałęzie oraz deszczowe dni wpisują się w to drugie oblicze jesieni. Mimo tego, miłośnicy tej pory roku dostrzegają w tym wszystkim jakąś nutkę tajemniczości, którą doprawiają pyszną szarlotką i gorącą herbatą z dodatkiem cynamonu oraz imbiru.

Jesień na wesoło

W związku z tym, że większość osób postrzega jesień jako bardzo ponurą porę roku, w internecie pojawiło się mnóstwo zabawnych grafik, odnoszących się z przymrużeniem oka do jej nielubianego oblicza. Skoro nie można nic poradzić na jesienne kaprysy, to warto chociaż spojrzeć na nie z dystansem. W sieci nie brakuje bowiem aluzji do zmiennej pogody, sezonowych przeziębień, wzmożonego odczuwania chłodu i wielu innych sytuacji, jakie powszechnie kojarzą się z tą porą roku.