Najzabawniejsze memy o uczniach i szkole, czyli szkolne doświadczenia z przymrużeniem oka. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

Wraz z nadejściem września, dla dzieci i młodzieży, a także nauczycieli rozpoczął się czas wielu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą kolejny rok szkolny . Pierwsze dni, spędzone na zajęciach lekcyjnych nie są jeszcze zbyt intensywne, bowiem mają charakter organizacyjny. Pojawiają się już jednak zadane do nauki tematy oraz zagadnienia. Część uczniów wraca po wakacjach z energią oraz zapałem do zgłębiania wiedzy, ale jeszcze bardziej – do spotkań z rówieśnikami. Większość osób nie tęskni jednak za nauką i powrotem do szkoły.

Szkoła przywołuje zarówno dobre jak i złe skojarzenia

Szkoła kojarzy się przede wszystkim z wczesnym wstawaniem, drogą do szkoły oraz kilkugodzinnym w niej pobytem, który nie dla wszystkich pozostał miłym wspomnieniem. Towarzystwo kolegów i koleżanek z klasy bywało różne, ale nauczyciele także potrafili wzbudzać bardzo rozmaite emocje. Któż nie stresowałby się przed wywołaniem go do odpowiedzi w najmniej odpowiednim momencie czy sprawdzianami z tematów, które sprawiały trudności. Po zajęciach oraz powrocie do domu, kiedy wiele osób chciałoby odpocząć i zając się ulubionymi czynnościami, nadchodził czas na odrabianie zadań oraz naukę. Po latach, kiedy wspominamy szkolne czasy, chyba mało kto odważyłby się potwierdzić, że chętnie wróciłby się do nich jeszcze raz...