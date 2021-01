Naładujesz auto elektryczne bezpośrednio ze słupa oświetleniowego. Innowacja firmy ROSA z Tychów. Specjalne stacje ładowania niepotrzebne

Konstruktorzy z firmy ROSA proponują rozwiązania dostosowane do zastanej sieci oświetlenia, by w sposób jak najbardziej korzystny umieścić w jej ramach stacje ładowania. Nie jest konieczne także zgłoszenie robót budowlanych czy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ponieważ montaż ładowarki polega na wymianie starego słupa oświetleniowego na nowy z rozszerzoną funkcją. Ważne jest także to, że w przestrzeni miejskiej nie pojawia się nowy element, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na estetykę otoczenia.

SAL EV to nazwa słupa oświetleniowego z systemem ładowania, który powstał w Dziale Projektowym Grupy ROSA. Na zewnątrz niczym nie różni się od słupów oświetleniowych, które codziennie opuszczają linię produkcyjną w Tychach – to aluminiowy słup o wysokości 6-10 m, poddany procesowi anodowania, dzięki czemu jego powierzchnia nie poddaje się korozji. Jest dostępny w 10 kolorach, zakończony odpowiednią do danego projektu oprawą LED. Jego wnętrze natomiast kryje innowacyjne rozwiązanie: stację do ładowania pojazdów elektrycznych w wariantach o mocy od 7,4 kW do 22kW, która pozwala na naładowanie akumulatora do poziomu niezbędnego do pokonania 100 km w jedną godzinę. Taka moc ładowarek jest najbardziej popularna i zalecana przez producentów samochodów, ponieważ wydłużają one żywotność akumulatora.