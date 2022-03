Namiastka powrotu do normalności. W Chorzowie w sobotę odbędzie się Wieczór Pieśni Ukraińskiej Marcin Śliwa

W sobotę 12 marca o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy odbędzie się wieczór pieśni ukraińskiej. Fot. MDK Lompy

Ostatnie tygodnie dla osób uciekających przed wojną są bardzo trudne. W Chorzowie postanowiono pomyśleć o ludziach przyjeżdżających do miasta w szerszy sposób, czego efektem jest wieczór pieśni ukraińskiej, który odbędzie się w sobotę 12 marca w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy. Ma to być okazja dla społeczności ukraińskiej, która żyje teraz w Chorzowie, do spotkania i bycia razem w przyjaznej, kulturalnej otoczce.