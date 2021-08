Napad na sklep w Brennej. Bandyta sterroryzował ekspedietkę i uciekł. Policjanci ruszyli za nim w pościg

Napadł sklep w Brennej

W Brennej doszło do napadu w jednym ze sklepów. W czwartek, 19 sierpnia, przed godziną 9 do sklepu na ulicy Wyzwolenia w Brennej wszedł mężczyzna. Złodziej zagroził ekspedientce, że ją zabije i zażądał, by wydała mu pieniądze.

- Sprawcy udało się zabrać kilkaset złotych i uciec ze sklepu. Mężczyzna odjechał volkswagenem passatem. Policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu. Napotkali ten samochód w Brennej i podjęli za nim pościg. W jego trakcie kierowca, który obrabował sklep, stracił panowanie nad kierownicą i wpadł w poślizg, wpadł do rowu - przekazuje kom. Rafał Domagała z Komendy Miejskiej Policji w Cieszynie.