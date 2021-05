Napad w w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach. Szli do lasu, nagle zaatakował ich 25-letni bandyta

Środa 12 maja, godzina 16.20. Strzemieszyce, pętla autobusowa. To właśnie wtedy dwóch dąbrowian w wieku 55 i 43 lat spacerowało w kierunku pobliskiego lasku, by (jak informują dąbrowscy policjanci) odpocząć przy piwie. W pewnej chwili dobiega do nich młody mężczyzna. Z zaskoczenia bije pięściami po głowie jednego z mężczyzn. Ten nie jest w stanie się obronić, więc napastnik zabiera mu plecak. W środku było 800 złotych, kurtka sportowa i artykuły spożywcze.

Pokrzywdzeni mężczyźni, nie czekając ani chwili, natychmiast zawiadamiają dyżurnego komisariatu, który wysyła na miejsce patrol interwencyjny. Mundurowi w zaledwie kilka minut po zgłoszeniu, dzięki dobremu rozpoznaniu terenu i dokładnemu opisowi napastnika, przekazanemu przez mężczyzn, znaleźli podejrzanego o rozbój.