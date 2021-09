Napoje Ekipa we wrześniu w sklepach. Oranżady będą tak popularne jak lody Ekipa od marki Koral?

Popularne lody Ekipa i nowość - oranżady

Lody Ekipa firmy Koral to wielki hit sprzedaży tego roku. Furorę robiły już same papierki po lodach, które można było zobaczyć wystawione na aukcjach internetowych - niektóre nawet za 500 tys. złotych i więcej! Dlaczego te lody są tak popularne? Lody te promują popularni polscy youtuberzy - Ekipa Friza. Rodzice dzieci i młodzieży wykupują ze sklepów lody Ekipa. Z początku były one dostępne w mniejszych sklepach, z których szybko znikały. Potem trafiły do sklepów większych sieci jak Lidl czy Biedronka. Z tych lodówek - lody również szybko znikały. To pokazuje siłę influencerów na rynek.

Lody sorbetowe w polewie o smaku gumy bananowej z cukrem strzelającym, dostępne w dwóch smakach - cytrynowym oraz truskawkowym, zyskały popularność wśród dzieci i nastolatków. Oczywiście rodzice i dziadkowie chcieli pociechom kupić ten upragniony towar.