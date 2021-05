Naprawiono uszkodzony przez bobry przepust pod drogą w Kośmidrach

Tajemnicze tunele odkryto podczas remontu szpitala w Czeladzi. Prowadziły do podziemnego schronu?

Szpital w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi będzie jeszcze lepiej przygotowany do leczenia pacjentów, a do tego całkowicie zmieni swój wygląd zewnętrzny. To wszystko za sprawą ogromnej termomodernizacji oraz remontów kolejnych sal oddziałowych. A do tego wszystkiego dokładamy nie lada sensację! Odkryto tajemnicze tunele.