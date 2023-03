Narciarskie ostatki w Beskidach. Gdzie jeszcze można poszusować? Sprawdziliśmy! Jacek Drost

Mimo że od kilku dni mamy kalendarzową wiosnę, a w dolinach po śniegu już dawno nie ma śladu, to w Beskidach są jeszcze miejsca, gdzie można pojeździć na nartach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jeden z ostatnich weekendów, podczas których będzie można poszusować. Sprawdziliśmy, w których beskidzkich ośrodkach narciarskich leży jeszcze śnieg.