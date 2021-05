Narodowcy pod rękę z Unią Europejską w Katowicach. Happening Młodzieży Wszechpolskiej przeciw wstrzymaniu wydobycia węgla w Turowie

Kiedy był pierwszy lot Wizz Air w historii? 19 maja 2004, lot 101. Samolot leciał z Katowic Pyrzowic do Londynu Luton. Zdjęcia

19 maja 2004 różowy samolot odbył swą pierwszą podróż: z lotniska w Katowicach Pyrzowicach do Londynu Luton. To był historyczny lot linii Wizz Air. Był to lot nr 101 W maju 2021 jest 19. rocznica tego lotu. To od niego zaczęła się wielka kariera węgierskiego lowcosta.