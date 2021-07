Narodowy Spis Powszechny w Zagłębiu Dąbrowskim. Czy mieszkańcy chętnie się spisują?

- Prace spisowe, jak widać na statystykach, przeprowadzane są bardzo sprawnie. Największym atutem jest oczywiście praca naszych dwóch rachmistrzów, bo to na nich spoczywa największa część działania. Mamy wiele informacji na stronie internetowej urzędu, udostępniamy także treści GUS, by dotarły do jak największej ilości mieszkańców. Dostępność rachmistrzów jest dużo większa niż kiedyś, teraz możemy spotkać ich bezpośrednio. Dla wielu osób to ogromne ułatwienie. Wielu mieszkańców przychodzi do urzędu, pyta o informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego, jak mogą się spisać, ale i o bezpieczeństwo - powiedziała nam Roksana Krowicka, z Urzędu Gminy Żarnowiec.