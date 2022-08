Natalia Kaczmarek - wielka forma i piękne ciało. Takiej jej nie znaliście! Zdjęcia lekkoatletki mogłyby trafić na okładki magazynów

Natalia Kaczmarek - wielka forma i piękne ciało. W takiej odsłonie jej nie znaliście!

Znów usłyszeliśmy o Natalii Kaczmarek! Nie dość, że zapisała się na kartach historii Igrzysk Olimpijskich 2020 roku, to znakomicie pobiegła w eliminacjach na 400 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene przechodząc tym samym do półfinału. Polka była druga w swojej serii, uzyskując imponujący czas 50,21 sek. To jeden z najlepszych wyników w historii, jakie padły na tym etapie rywalizacji.