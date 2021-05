Natalia Kaczmarek z minimum na igrzyska w Tokio. Świetny bieg w AMP w Bielsku-Białej ZDJĘCIA

Natalia Kaczmarek uzyskała minimum na igrzyska w Tokio. Nasza utalentowana sprinterka w pięknym stylu rozpoczęła Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce rozgrywane w Bielsku-Białej. Zawodniczka AZS Wrocław wygrała rywalizację na 400 m uzyskując czas 51.03. To piąty wynik na tym dystansie w historii polskiej kobiecej lekkiej atletyki. Kaczmarek za tydzień reprezentować będzie Polskę w Drużynowych Mistrzostwach Europy na Stadionie Śląskim zamiast Justyny Święty-Ersetic. W trzydniowych zawodach na stadionie Sprintu w Wapienicy wystartuje łącznie około 1200 zawodników. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia AMP w Bielsku-Białej.

Rywalizację w biegach na 400 metrów rozgrywano w seriach. Kaczmarek pobiegła oczywiście w tej najmocniej obsadzonej, bo była faworytką do zwycięstwa. Zawodniczka reprezentująca AWF Wrocław pobiegła jednak bardzo szybko i zapewniła sobie nie tylko zwycięstwo, ale także minimum na igrzyska olimpijskie w Tokio! – W Chorzowie na mistrzostwach świata sztafet mieliśmy sprawdziany i pobiegłam szybko, więc spodziewałam się, że w tym sezonie mogę złamać 52 sekundy. Ale na pewno nie spodziewałam się tego, że pobiegnę 51,0, na początku sezonu i do tego w takich warunkach. Choć w sumie na naszym biegu nie było tego trudnego wiatru na pierwszej prostej, a na ostatniej z kolei był wiatr w plecy, więc może nawet te warunki były sprzyjające – komentowała rozentuzjazmowana Kaczmarek. Wywalczenie minimum na igrzyska z pewnością zmienia plany startowe i treningowe Natalii Kaczmarek. – Jedno, co wiem w tej chwili, to to, że najbliższym moim startem będą drużynowe mistrzostwa Europy w Chorzowie. A co dalej? Na pewno muszę być w trójce na mistrzostwach Polski, bo samo minimum jeszcze nic nie daje. Mam nadzieję, że będę – dodała.

Wśród mężczyzn na 400 metrów z zawodników klasyfikowanych w AMP najszybciej pobiegł Kajetan Duszyński, który wyprzedził swojego kolegę z Politechniki Łódzkiej Mateusza Rzeźniczaka. – Zwycięstwo z Mateuszem nigdy nie przychodzi łatwo. Często się wymieniamy, raz ja wygrywam, raz on, ale tu nic nie jest ustawione i zawsze jest mocna walka. Przyjechaliśmy prosto z ciężkiego zgrupowania w Zakopanem, więc nie można było liczyć na dobre wyniki – mówił Duszyński.

Ciekawa była też rywalizacja na 100 metrów przez płotki kobiet, w której najlepsza okazała się Klaudia Wojtunik (UŁ Łódź). Zawodniczka AZS Łódź na mecie była najszybsza, a niespełna trzy dziesiąte sekundy po niej finiszowała Monika Kiepura (AWF Kraków). – Początek sezonu mam szybszy, niż w poprzedni, więc to mnie najbardziej cieszy. Bardzo lubię startować na AMP, bo tu zawsze jest fantastyczna atmosfera i bardzo dobra organizacja. Miałam zadanie skupić się na dobiegu, bo to kuleje lekko. Na pewno mam jeszcze rezerwy w bieganiu. Plany na ten sezon? Dostać się na mistrzostwa Europy i fajnie tam pobiec poniżej trzynastu sekund. Na to jest duży

apetyt – mówiła Wojtunik, która w Bielsku-Białej osiągnęła minimum na mistrzostwa Europy do lat 23. Pozostali złoci medaliści pierwszego dnia Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce to Weronika Lizakowska (UG Gdańsk, 1500 m) i sztafeta 4x100 metrów AWF Kraków, a u mężczyzn Jakub Bujak (PO Opole, 110 m ppł), Andrzej Kowalczyk (AWF Kraków, 1500 m) i sztafeta 4x100 metrów AWF Katowice. Już pierwszego dnia zawodnicy chwalą organizację zawodów, co bardzo cieszy Beatę Widawską, wiceprezes AZS Katowice, który jest organizatorem tych AMP. – To dla nas duże wyróżnienie i wisienka na torcie. Staramy się robić jak najwięcej imprez, ale też staramy się o imprezy finałowe. Pomysł, by zorganizować lekkoatletyczne mistrzostwa w Bielsku-Białej, zakiełkował pod koniec roku, a przygotowania rozpoczęliśmy pod koniec stycznia. Największą trudnością była niepewność, bo to jest jednak ogromny wysiłek i olbrzymia liczba uczestników, a do samego końca nie było pewności, czy będziemy mogli tę imprezę zrobić – mówiła Widawska.

Na sobotę zaplanowanych jest szesnaście finałów. Panie rywalizować będą o medale w biegach na 100, 800 i 400 metrów przez płotki oraz w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku o tyczce i skoku w dal. Panowie z kolei rozstrzygną rywalizację w biegach na 100, 800, 3000 i 400 metrów przez płotki, a także w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku wzwyż, skoku o tyczce i skoku w dal. Cykl Akademickich Mistrzostw Polski współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Głównym sponsorem AMP jest Grupa LOTOS S.A. Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce - wyniki 1 dnia zawodów KOBIETY 100 metrów przez płotki

1. Klaudia Wojtunik (UŁ Łódź) 13.24

2. Monika Kiepura (AWF Kraków) 13.51

3. Zuzanna Hulisz (WSKFiT Pruszków) 13.59 400 metrów

1. Natalia Kaczmarek (AWF Wrocław) 51.03 PB

2. Aleksandra Gaworska (AWF Kraków) 52.75

3. Mariola Karaś (AWF Kraków) 53.53

1500 metrów

1. Weronika Lizakowska (UG Gdańsk) 4:24.10

2. Aleksandra Płocińska (SGGW Warszawa) 4:25.15

3. Julia Afelt (CM UMK Bydgoszcz) 4:27.34 4x100 metrów

1. AWF Kraków (Monika Kiepura, Alicja Struzik, Martyna Konderak, Aleksandra Gaworska) 45.82

2. SGGW Warszawa (Julia Sokołowska, Justyna Paluch, Izabela Smolińska, Barbara Kostrzewska) 46.00

3. AWF Poznań (Anna Kulpińska, Adrianna Janowicz-Półtorak, Marcelina Winkowska, Weronika Klimacka) 47.05 MĘŻCZYŹNI



110 metrów przez płotki

1. Jakub Bujak (PO Opole) 14.35

2. Jacek Chochorowski (PO Opole) 14.51

3. Ludwik Janowski (PŁ Łódź) 15.65 400 metrów

1. Kajetan Duszyński (PŁ Łódź) 47.39

2. Mateusz Rzeźniczak (PŁ Łódź) 47.43

3. Mikołaj Buzała (Ume Poznań) 47.61

1500 metrów

1. Andrzej Kowalczyk (AWF Kraków) 3:55.06

2. Grzegorz Petrusiewicz (UŁ Łódź) 3:57.42

3. Dawid Borowski (AK Kalisz) 3:58.25

4x100 metrów

1. AWF Katowice (Sebastian Rosół, Paweł Dzida, Jacek Majewski, Karol Kwiatkowski) 41.53

2. UMCS Lublin (Jakub Lempach, Cezary Mirosław, Jakub Chmiel, Daniel Stempurski) 42.16

3. PO Opole (Jakub Bujak, Jacek Chochorowski, Paweł Basałygo, Dawid Buck) 42.66

