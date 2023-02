Natasza Urbańska na preselekcji Eurowizji 2023. Występ gwiazdy ostro skrytykowany przez internautów

Natasza Urbańska na preselekcji do Eurowizji 2023. Internauci zniesmaczeni

To już koniec polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji 2023, niezwykle popularnego europejskiego konkursu piosenki. Co roku liczyć można z tej okazji na mnogość spektakularnych widowisk, nie inaczej było teraz. Na scenie wystąpiło łącznie dziesięciu artystów, prezentując zróżnicowany repertuar, a także - co najważniejsze - walcząc o przychylność jury i widzów.