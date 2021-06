Nauczycielka WF: "Dzieci się zaokrągliły. To bardzo duży duży odsetek". Jednak jest nadzieja, bo uczniowie chcą się ruszać na lekcjach

Niestety, dzieci się zaokrągliły. To bardzo duży duży odsetek. To ogólny problem. Zwracają na to uwagę w rozmowach nie tylko wuefiści, ale także nauczyciele pozostałych przedmiotów. To po prostu widać. Dzieciaki siedziały przed komputerem w trakcie lekcji, ale także po nich. Jeśli nie komputer, to z kolei smartfon na kanapie. To musiało się odbić na figurze, kondycji. Co warto podkreślić, ten problem nie dotyczy uczniów klas sportowych, którzy regularnie trenują.

Dlatego teraz najważniejsze jest to, aby zainteresować ich sportem. Nie rywalizacją, wynikami, ale chęcią poruszania się. To ciekawa forma spędzania wolnego czasu, nie trzeba całymi dniami siedzieć za biurkiem przed komputerem czy na kanapie przed telewizorem albo smartfonem w ręku, aby dobrze się bawić. Rozmawiamy z uczniami, że ruch jest ważny, bo to samo zdrowie.

Za kilka tygodni piłka będzie jednak po stronie uczniów, ale też ich rodziców. Ważne, aby opiekunowie o tym pamiętali. Wyjdźmy z piłką do parku, pograjmy w coś, rozruszajmy kości. Spacer, rower… Bez problemu znajdziemy jakąś formę aktywności, która przypadnie do gustu dzieciom. Nie przesadzajmy też, kiedy wieje wiatr czy troszkę pada. Bywa, że w obawie przed przeziębieniem dzieci są trzymane w domu, a tam… znowu te komputery, telewizory i smartfony. Nic z tych rzeczy. Należy się odpowiednio ubrać, nie za ciepło i ruszyć w teren. Do tego namawiam. To zaprocentuje w przyszłości. Sport to zdrowie.