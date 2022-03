Nauczycielka z Sosnowca zawieszona w obowiązkach. Miała szerzyć w mediach społecznościowych antyukraińskie treści

Kiedy tylko działania nauczycielki ujrzały światło dzienne dyrekcja szkoły skontaktowała się w tej sprawie z władzami samorządowymi Sosnowca. W efekcie nauczycielka została bardzo szybko we wtorek 22 marca zawieszona w pełnieniu swoich obowiązków.

- W związku z przesłanymi do mnie informacjami na temat działań jednej z nauczycielek, podjęliśmy decyzję o jej natychmiastowym zawieszeniu. Skierowaliśmy również pismo do rzecznika dyscypliny ds. nauczycieli przy Śląskim Kuratorze Oświaty w sprawie podejrzenia złamania zasad etyki nauczyciela. Jeszcze dzisiaj do prokuratury trafi zawiadomienie ws. nawoływania do nienawiści na tle narodowym. Nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek treści ksenofobiczne! - przekazał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński na Twitterze.