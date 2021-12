Nauka hybrydowa a nauka zdalna – te różnice trzeba znać. Jak wygląda nauczanie w dobie pandemii koronawirusa?

Nauka hybrydowa w szkołach a nauka zdalna

Zdalne nauczanie może być szansą? Eksperci wyjaśniają, co musiałoby się zmienić!

Na przykład połowa uczniów przez pierwszy tydzień chodzi do szkoły, a druga połowa ma wówczas lekcje online. W kolejnym tygodniu sytuacja się odwraca – osoby, które uczyły się stacjonarnie, teraz pozostają w domach, a ci, którzy mieli lekcje online, wracają do szkół.

Czym jest nauka hybrydowa?

Nauka hybrydowa może wyglądać różnie w zależności od decyzji dyrekcji. W niektórych szkołach uczniowie przychodzą na stacjonarne lekcje co drugi dzień, w innych – co tydzień. Wszystko zależy od możliwości lokalowych konkretnej placówki. Kiedy część uczniów ma zajęcia online, nauczyciel transmituje je, by każdy mógł w nich uczestniczyć.